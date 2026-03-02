Реклама

14:26, 2 марта 2026

Зеленский рассказал о негативном влиянии войны в Иране на конфликт с Россией

Зеленский: Война с Ираном может снизить поставки Украине вооружения
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Война США и Израиля с Ираном может снизить поставки Украине вооружения. О негативном влиянии ситуации на Ближнем Востоке на конфликт с Россией рассказал президент Украины Владимир Зеленский, передает в Telegram телеканал «Новости.live».

«Есть опасение, что если будут долгие боевые действия, то это повлияет на поставки [оружия]», — заявил украинский лидер.

Он добавил, что пока сокращения военных поставок не зафиксировано, и оружие передается Украине в ранее согласованном объеме.

Ранее об ударах по Ирану высказались в МИД Украины. В пресс-службе дипломатического ведомства заявили, что Киев видит причину ударов по Тегерану в жестокости иранского режима.

