Зеленский заявил о готовности поделиться опытом со странами Персидского залива

Украина готова поделиться опытом в обороне со странами Персидского залива. Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский, передает «Инсайдер UA».

«Мы готовы поделиться своим опытом. Оборонный опыт Украины незаменим», — заявил украинский лидер.

Он добавил, что страны Персидского залива, обладая более мощными системами противовоздушной обороны, чем Украина, все еще «пропускают беспилотники».

Ранее издание Der Spiegel со ссылкой на представителя армии ФРГ сообщило, что украинские военные с боевым опытом будут обучать солдат немецкой армии. Соответствующее соглашение на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским подписал министр Борис Писториус.