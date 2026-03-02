Орбан обвинил Зеленского в шантаже против Венгрии

Решение украинского лидера Владимира Зеленского приостановить работу нефтепровода «Дружба» является банальным шантажом против Венгрии, однако государство не намерено сдаваться и прорвет блокаду. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, видеообращение опубликовано в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Действия Зеленского — это банальный шантаж против Венгрии. Но Венгрия не сдастся, и мы прорвем нефтяную блокаду», — отметил он.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто призвал Украину немедленно восстановить транспортировку сырья по нефтепроводу «Дружба». Он отметил, что с учетом эскалации напряженности вокруг Ирана на рынке ожидается нехватка нефти. Сийярто также подчеркнул, что любое иное решение киевского режима будет означать преступление против Венгрии.