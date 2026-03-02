Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:47, 2 марта 2026Ценности

Звезда сериала «Счастливы вместе» показала внешность 18-летней дочери

Актриса Наталья Бочкарева показала внешность 18-летней дочери Марии Борисовой
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @natalia_bochkareva_official

Российская актриса Наталья Бочкарева показала внешность 18-летней дочери Марии Борисовой. Публикация появилась на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

45-летняя звезда сериала «Счастливы вместе» показала видео с празднования совершеннолетия девушки. Она предстала перед камерой вместе с наследницей, которая позировала в облегающем черном платье, обнажающем плечи.

Также дочь артистки уложила распущенные волосы волнами и надела на шею цепочку с крестом. «Какая же ты у меня стала умница, красавица, взрослая девчонка!» — заявила Бочкарева.

В феврале дочь российского певца Дмитрия Маликова Стефания опубликовала новые фото в бикини и вызвала споры в сети.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран заявил об ударе по резиденции Нетаньяху. Армия Израиля быстро ответила

    Долина начала подготовку к большому концертному туру

    Стало известно о попытке Ирана атаковать базы Британии на Кипре

    Внучка Иосифа Бродского вышла замуж и показала свадебные фото

    «Москвич» объявил цены на новую линейку кроссоверов для России

    Россиянка обвинила полицейского в изнасиловании и попала под следствие

    Обвиняемые в похищении девочки в Смоленске воспользовались правом из Конституции России

    Десятки россиян застряли на любимом курорте богачей из-за отмены рейсов на Ближнем Востоке

    Иран ударил по НПЗ еще в одной ближневосточной стране

    Назван неожиданный фактор повышения риска диабета и гипертонии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok