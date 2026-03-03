Американский пилот оказался в неловкой ситуации после катапультирования в Кувейте

TI: Американскому пилоту пришлось объясняться перед жителями Кувейта

Американский пилот попал в неловкую ситуацию с жителями Кувейта после катапультирования из истребителя F-15. Об этом сообщает The Times of Israel (TI).

Двое мужчин подошли к пилоту, который только что выпрыгнул с парашютом из подбитого самолета. Один из них размахивал над головой чем-то вроде металлической трубы, приняв, по-видимому, летчика за иранца.

Пилот несколько раз повторял, чтобы мужчины отошли. «Назад, я американец», — сказал он. И только тогда мужчина с трубой отошел в сторону.

Ранее Центральное командование Вооруженных сил (ВС) США (CENTCOM) сообщило, что Кувейт по ошибке сбил три американских истребителя F-15E Strike Eagle. В ведомстве добавили, что все шесть членов экипажа успешно катапультировались, были эвакуированы и находятся в стабильном состоянии.