Наука и техника
15:58, 3 марта 2026Наука и техника

В Android нашли сотню опасных уязвимостей

Google нашла и устранила более 100 опасных уязвимостей в Android-смартфонах
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Компания Google исправила более 100 уязвимостей в смартфонах под управлением Android. Об этом говорится в отчете на сайте Android Open Source Project.

В начале марта Google опубликовала бюллетень безопасности, в котором отчиталась о проделанной за месяц работе. В компании отметили, что выпустили исправления для устранения 129 уязвимостей в Android. В том числе инженеры исправили уязвимость нулевого дня, связанную с компонентом дисплея от Qualcomm.

Уязвимость дисплеев под идентификатором CVE-2026-21385 журналисты издания Bleeping Computer назвали самой опасной. В Qualcomm узнали о ней 18 декабря и сообщили своим клиентам о проблеме 2 февраля. Отмечается, что уязвимость затронула смартфоны, которые работают на базе 235 процессоров, выпущенных компанией.

Также специалисты ликвидировали 10 критических уязвимостей в компонентах System, Framework и Kernel. Злоумышленники могли использовать их для удаленного выполнения кода. Журналисты подчеркнули, что обновление безопасности выходит немедленно для смартфонов Google Pixel, а остальные устройства получат его позже.

В начале марта Xiaomi прекратила официальную поддержку нескольких популярных смартфонов. В список попали Mi 11, 12 Pro Dimensity, Redmi 10, Redmi A1+, Poco M4 Pro и другие аппараты.

