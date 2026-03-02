Реклама

Наука и техника
17:49, 2 марта 2026

Xiaomi похоронила популярные смартфоны

Xiaomi прекратила поддержку Mi 11, Redmi 10, Poco C40 и других смартфонов
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Корпорация Xiaomi прекратила официальную поддержку нескольких популярных смартфонов. На это обратил внимание профильный портал XiaomiTime.

Журналисты заметили, что 1 марта китайская компания обновила список EOL (End of Update Life, «конец поддержки»), в который попали несколько смартфонов и планшетов Xiaomi, Redmi и Poco. В том числе, туда включили все девайсы серии Xiaomi 11, которая вышла в 2021 году, — Mi 11, Mi 11 Pro, Mi 11 Ultra, Mi 11 LE и другие устройства. Также в списке заметили Xiaomi 12 Pro Dimensity и планшет Xiaomi Pad 5.

Кроме того, китайский IT-гигант похоронил серию Redmi 10, которая появилась в 2022 году, в том числе недорогой девайс Redmi 10A. В список EOL включили Redmi Note 10 и 11, Redmi K40 и K50, планшеты Redmi Pad, Redmi 11 Prime, Redmi A1, Redmi A1+. Из гаджетов серии Poco прекратилась поддержка моделей F4, X4 GT, M4 Pro, M5s, а также ультрадешевых C40 и C50.

Попавшие в список EOL гаджеты больше не будут получать обновлений MIUI и Android и, соответственно, новых функций. «Как правило, в этот список попадают устройства, выпущенные более двух-трех лет назад», — объяснили журналисты XiaomiTime.

В начале марта корпорация Xiaomi представила премиальный смартфон Leica Leitzphone. Он получил камеру Leica с 1-дюймовым сенсором, 6,9-дюймовый AMOLED-экран и цену 2 тысячи евро, или около 183 тысяч рублей.

