Xiaomi представила самый дорогой смартфон

Xiaomi анонсировала камерофон Leica Leitzphone за 180 тысяч рублей

Китайская корпорация Xiaomi представила премиальный смартфон Leica Leitzphone. На это обратило внимание издание Engadget.

Девайс анонсировали перед выставкой Mobile World Congress (MWC), которая пройдет в Барселоне со 2 по 5 марта. Leitzphone является версий смартфона Xiaomi 17 Ultra Leica Edition, который ранее вышел только на китайском рынке. Аппарат получил 1-дюймовый сенсор камеры и вращающееся колесо на задней панели для настройки зума и экспозиции.

Leitzphone — самый дорогой серийный телефон от Xiaomi. В Европе он будет стоить 2000 евро, или около 183 тысяч рублей. Устройство получило основной 1-дюймовый 50-мегапиксельный сенор, сверхширокоугольный модуль с 50-мегапиксельным разрешением и телекамеру разрешением 200 мегапикселей. Также гаджет имеет специальные режимы съемки от Leica.

Смартфон вышел с 6,9-дюймовым AMOLED-экраном с частотой 120 герц, флагманским процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5 с максимальной яркостью 3500 нит и аккумулятором емкостью 6000 миллиампер-часов. Также он поддерживает быструю и беспроводную зарядку.

В конце февраля стало известно, что пользователи из России начали жаловаться на проблемы после обновления смартфонов Xiaomi. Как правило, с проблемами столкнулись владельцы аппаратов с неофициальной прошивкой.