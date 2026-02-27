Смартфоны Xiaomi начали ломаться в России

Shot: Смартфоны Xiaomi начали ломаться после установки обновления HyperOS 3

Пользователи из России начали жаловаться на проблемы после обновления смартфонов Xiaomi. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Авторы медиа обратили внимание на жалобы владельцев телефонов Xiaomi. Пользователи посетовали, что после установки HyperOS 3 их смартфоны перестали корректно работать. Чаще всего апдейт вызывает перезагрузку девайса и переход в режим восстановления. «Последнее обновление Xiaomi превращает телефоны в кирпичи», — подытожили авторы.

Версия HyperOS 3 появилась в конце 2025 года — ее разворачивали среди пользователей постепенно. Выяснилось, что чаще всего неполадки возникают в устройствах, выпущенных для рынка Китая, но активированных в других регионах. Подобные телефоны имеют неофициальную прошивку, в которую добавляют Google и прочие сервисы, а также русский язык.

«Гаджет не проходит проверку безопасности и намертво нависает», — объяснили специалисты. Пострадавшим пользователям приходится обращаться в дилерский центр или отдавать смартфон в ремонт мастерам.

