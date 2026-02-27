Реклама

Наука и техника
18:25, 27 февраля 2026Наука и техника

Смартфоны Xiaomi начали ломаться в России

Shot: Смартфоны Xiaomi начали ломаться после установки обновления HyperOS 3
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Vladimir Razgulyaev / Shutterstock / Fotodom

Пользователи из России начали жаловаться на проблемы после обновления смартфонов Xiaomi. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Авторы медиа обратили внимание на жалобы владельцев телефонов Xiaomi. Пользователи посетовали, что после установки HyperOS 3 их смартфоны перестали корректно работать. Чаще всего апдейт вызывает перезагрузку девайса и переход в режим восстановления. «Последнее обновление Xiaomi превращает телефоны в кирпичи», — подытожили авторы.

Версия HyperOS 3 появилась в конце 2025 года — ее разворачивали среди пользователей постепенно. Выяснилось, что чаще всего неполадки возникают в устройствах, выпущенных для рынка Китая, но активированных в других регионах. Подобные телефоны имеют неофициальную прошивку, в которую добавляют Google и прочие сервисы, а также русский язык.

«Гаджет не проходит проверку безопасности и намертво нависает», — объяснили специалисты. Пострадавшим пользователям приходится обращаться в дилерский центр или отдавать смартфон в ремонт мастерам.

В середине февраля журналисты издания GizmoChina перечислили способы отключения рекламы в смартфонах Xiaomi. В первую очередь авторы рекомендовали деактивировать сервис MSA (MIUI System Ads), который генерирует большую часть рекламы.

