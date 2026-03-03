Анонсировано совещание Путина с кабмином

Президент Путин 4 марта проведет совещание с кабмином

Президент России Владимир Путин 4 марта проведет совещание с кабмином. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«Путин в формате видеоконференцсвязи проведет совещание с членами правительства Российской Федерации. Основной темой обсуждения станут вопросы, связанные с обновлением парка общественного транспорта в регионах страны», — говорится в сообщении.

Помимо того, глава государства по видеоконференцсвязи (ВКС) примет участие в открытии новых образовательных учреждениях в России.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о дате послания Путина Федеральному собранию. Тогда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что проинформирует общественность после того, как глава государства определится со сроками.