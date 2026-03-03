Бабушка помогала скрыть улики изрезавшей трехлетнего сына россиянке

Жительница Артема изрезала 3-летнего сына ножом, а ее мать пыталась скрыть улики

Жительница Артема предстанет перед судом за покушение на своего трехлетнего сына. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Приморского края.

Инцидент произошел в ноябре 2025 года. 27-летняя мать находилась в квартире по Харьковской улице вместе с двумя детьми трех и пяти лет. В какой-то момент она напала на младшего ребенка и изрезала его ножом. Довести начатое до конца женщине помешали соседи — они услышали крики и вызвали сотрудников полиции.

Дело злоумышленницы направили в Артемовский суд для рассмотрения по существу. Прокурор просит применить в отношении нее принудительные меры медицинского характера из-за наличия психического расстройства.

Кроме того, в суд поступило дело и в отношении матери женщины — бабушки пострадавшего ребенка. Следствие полагает, что она пыталась скрыть улики против дочери, стирая кровь мальчика с ножа и мебели. Ей предъявлено обвинение по части 2 статьи 294 («Вмешательство в деятельность следователя в целях воспрепятствования всестороннему, полному и объективному расследованию дела») УК РФ.

В настоящее время дети находятся у родственников.