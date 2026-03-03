Реклама

Силовые структуры
13:58, 3 марта 2026Силовые структуры

Бастрыкин выступил за полную конфискацию всего имущества коррупционеров

Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин выступил за полную конфискацию всего имущества коррупционеров. Об этом он заявил на расширенном заседании коллегии СК России, передает «Интерфакс»

По данным агентства, он заявил, что пришло время ввести это в качестве уголовного наказания для коррупционеров. По его словам, в 2025 году в суд было направлено 14,2 тысячи дел по статье о коррупции, из которых 555 преступлений были совершены организованными группами и преступными сообществами, а 617 лиц обладали особым правовым статусом.

«Так, направлены в суд дела в отношении 308 депутатов и глав муниципалитетов, 20 депутатов законодательных органов регионального уровня, 58 руководителей органов предварительного расследования и следователей, 13 работников прокуратуры», — сказал председатель СК России.

Ранее сообщалось, что в Адыгее предъявили обвинение судье Шовгеновского районного суда в отставке Адаму Воитлеву за крупную взятку.

