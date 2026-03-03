Реклама

Брошен вызов обладателям самых маленьких пенисов в мире

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Oleg Elkov / Shutterstock / Fotodom

Житель США Майкл Филлипс, считающий себя обладателем самого маленького пениса в мире, бросил вызов другим мужчинам с микропенисами. Об этом сообщает TMZ.

38-летний житель Северной Каролины уверен, что у него самый маленький в мире половой орган. Длина его пениса в эрегированном виде составляет около сантиметра. Для сравнения Филлипс показал ноготь на мизинце руки и сказал, что его пенис именно такого размера. Он также посетовал, что у Книги рекордов Гиннесса нет категории, посвященной размерам половых органов.

При этом американец не собирается голословно объявлять себя рекордсменом и предложил другим мужчинам с микропенисами выяснить, чей же все-таки меньше. Филлипс заявил, что при помощи соревнования хочет обратить внимание общественности на стигматизацию мужчин с этой особенностью развития.

Ранее Филлипс рассказал, с какими трудностями ему приходится сталкиваться из-за микропениса. Он, в частности, заявил, что в юности предпринял пару попыток заняться сексом, потерпел неудачу и с тех пор даже не пытался встречаться с девушками.

