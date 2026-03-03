Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:34, 3 марта 2026Силовые структуры

Бывшая заместитель прокурора российского города получила электронный браслет

СК: Экс-зампрокурора Пыть-Яха Виер взяли под домашний арест по делу о взятках
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Родион Прока / РИА Новости

Следователь возбудил уголовное дело против бывшего заместителя прокурора города Пыть-Яха, обвиняемой в получении двух взяток от подсудимых. Об этом Ленте.ру сообщили в управлении Следственного комитета (СК) России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре.

Речь идет о Яне Виер, уточняет URA.RU. С санкции суда ее взяли под домашний арест. Мера пресечения предусматривает ношение электронного браслета.

По версии следствия, в 2024 году она получила через посредника две взятки на общую сумму в 350 тысяч рублей от представителей подсудимых. Вознаграждение предназначалось за смягчение наказания при рассмотрении уголовных дел в суде.

Следствие устанавливает другие эпизоды взяточничества экс-зампрокурора.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде задержан директор автономной некоммерческой организации (АНО) «Дом народного единства» из-за 800 тысяч рублей взятки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский раскрыл планы США по гарантиям безопасности для Украины

    Подростки толпой напали на российскую школьницу в торговом центре

    Тело Джабраилова вывезли на Кавказ

    Россиянин в больнице напал на вернувшегося с СВО врача

    Россиянин получил срок за 14 выстрелов в участника СВО

    Толпа жестоко избила подростка в российском регионе

    Хвастающая романом с Джимом Керри Волочкова объявила о его смерти

    Названа уникальная особенность дефицита бюджета России

    13 тысяч авиарейсов отменили с момента обострения конфликта на Ближнем Востоке

    Назван срок исчезновения снега в Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok