Уши жены Цекало возмутили пользователей сети

Жена режиссера, продюсера и актера Александра Цекало Дарина Эрвин опубликовала снимки с новой фотосессии и возмутила пользователей сети одной деталью во внешности. Кадры и комментарии появились на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

34-летняя художница позировала перед объективом Ольги Тупоноговой-Волковой. Стилисты подобрали ей образ, состоящий из удлиненного пиджака, трусов и чулок в горох. Образ дополнила цилиндрическая шляпа-таблетка и туфли на каблуках.

Юзеры обратили внимание на одну часть тела звезды в комментариях под постом. «Уши», «Я похоже что-то не понимаю... Где тут красиво, я не знаю...», «** твою мать, красотища какая», «Уши», «Смешная», — написали они.

В декабре 2025 года жена Александра Цекало в ультракороткой юбке прогулялась по Москве. Дарина Эрвин была запечатлена в объемной укороченной шубе, черных колготках и ультракороткой юбке в мини-юбке в клетку.