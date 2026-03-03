Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:47, 3 марта 2026Бывший СССР

Друг Макрона оценил жизнь во Франции фразой «в Покровске безопаснее»

Леви: В окрестностях Красноармейска безопаснее, чем во Франции
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gonzalo Fuentes / Pool / Reuters

В окрестностях Красноармейска (украинское название — Покровск) евреям находиться безопаснее, чем во Франции. Об этом заявил французский писатель, философ и журналист Бернар-Анри Леви в интервью «РБК-Украина».

«В Сумах или даже в окрестностях Покровска ты чувствуешь себя безопаснее, чем в своей собственной стране. (...) Во Франции я живу под круглосуточной охраной. А здесь — нет», — сказал он, говоря об антиизраильских выступлениях сторонников Палестины и радикального движения ХАМАС.

Журналист также заявил, что угрозы исходят не только от исламистов, но и от антисемитов в целом.

Ранее лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что возможная отправка французских и британских военных на Украину втягивает страны Европы в войну с Россией. Он подчеркнул, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскрыл планы Европейского союза, когда рассказал о голосовании Европарламента за отправку миссии на Украину.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Ордена надо выдать — за оборону Дубая». В Россию возвращаются туристы из ОАЭ. Почему их резко раскритиковали соотечественники?

    Путин поговорил с европейским политиком

    Зеленский назвал условие возобновления поставок по «Дружбе»

    Названа причина ажиотажного спроса на один российский автомобиль

    Известную блогершу с Украины задержали в Санкт-Петербурге

    В МИД отреагировали на слова Зеленского о проведении президентских выборов

    Израиль заявил об атаке на офис президента Ирана

    В России начались продажи новой версии популярного кроссовера Geely

    В российском регионе жители остались без тепла из-за глыб льда

    Российский продюсер расплакалась из-за «прически Барбоскиной» после стрижки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok