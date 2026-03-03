Леви: В окрестностях Красноармейска безопаснее, чем во Франции

В окрестностях Красноармейска (украинское название — Покровск) евреям находиться безопаснее, чем во Франции. Об этом заявил французский писатель, философ и журналист Бернар-Анри Леви в интервью «РБК-Украина».

«В Сумах или даже в окрестностях Покровска ты чувствуешь себя безопаснее, чем в своей собственной стране. (...) Во Франции я живу под круглосуточной охраной. А здесь — нет», — сказал он, говоря об антиизраильских выступлениях сторонников Палестины и радикального движения ХАМАС.

Журналист также заявил, что угрозы исходят не только от исламистов, но и от антисемитов в целом.

Ранее лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что возможная отправка французских и британских военных на Украину втягивает страны Европы в войну с Россией. Он подчеркнул, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскрыл планы Европейского союза, когда рассказал о голосовании Европарламента за отправку миссии на Украину.