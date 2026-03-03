Единственный участковый на российском острове получил смертельное ранение на СВО

Единственный участковый на острове Сарпинский в Волгограде, лейтенант полиции Алексей Звонков получил смертельное ранение на специальной военной операции (СВО). Об этом стало известно порталу V1.ru.

Россиянин в прошлом участвовал в военных конфликтах на Северном Кавказе, выезжал в горячие точки в составе ОМОН. Контракт с Минобороны он подписал добровольно.

У Звонкова остались жена и дочь. Председатель СНТ «Аврора» на острове Сарпинском Зоя Ивашкова пояснила, что участковый отправился на фронт обучать молодых бойцов.

