Ермак получил новую должность

Ермак возглавил комитет по «защите пострадавших от агрессии против Украины»

Бывший глава офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак вернулся к адвокатской деятельности и получил новую должность. Об этом сообщила Национальная ассоциация адвокатов Украины (НААУ).

Уточняется, что в НААУ начали работать четыре новых отраслевых комитета. Один из них — комитет «по вопросам защиты пострадавших от вооруженной агрессии против Украины, компенсационных механизмов и евроинтеграционного правового обеспечения восстановления» — возглавил Ермак.

«Деятельность членов советов комитетов, в том числе руководителей, осуществляется на общественных началах. На выполнении заданий комитеты взаимодействуют с Советом адвокатов Украины, органами государственной власти и органами местного самоуправления», — отметили в адвокатской ассоциации.