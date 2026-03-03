Реклама

Ермак получил новую должность

Ермак возглавил комитет по «защите пострадавших от агрессии против Украины»
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Бывший глава офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак вернулся к адвокатской деятельности и получил новую должность. Об этом сообщила Национальная ассоциация адвокатов Украины (НААУ).

Уточняется, что в НААУ начали работать четыре новых отраслевых комитета. Один из них — комитет «по вопросам защиты пострадавших от вооруженной агрессии против Украины, компенсационных механизмов и евроинтеграционного правового обеспечения восстановления» — возглавил Ермак.

«Деятельность членов советов комитетов, в том числе руководителей, осуществляется на общественных началах. На выполнении заданий комитеты взаимодействуют с Советом адвокатов Украины, органами государственной власти и органами местного самоуправления», — отметили в адвокатской ассоциации.

