21:15, 3 марта 2026

Эстония вызвала временного поверенного в делах России из-за ледокола

В МИД Эстонии вызвали временного поверенного в делах России из-за ледокола
Марина Совина
Фото: Pixabay

В МИД Эстонии вызвали временного поверенного в делах России для вручения дипломатической ноты, касающейся соблюдения процедур при перемещении российских ледоколов в территориальных водах республики. Об этом сообщили в заявлении внешнеполитического ведомства балтийской страны.

«Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах РФ, чтобы вручить ему ноту касательно процедурных правил передвижения российских ледоколов в территориальных водах Эстонии», — отмечается в сообщении.

В МИД Эстонии пояснили, что речь идет о перемещении ледокола «Мурманск», который 28 февраля направился в Финский залив для освобождения из ледового плена танкера Olympic Friendship.

Ранее глава Службы внешней разведки Эстонии Каупо Росин признал нежелание России атаковать Прибалтику. По его словам, Россия старается минимизировать опасность возможного конфликта, следя за траекторией полета беспилотников и маршрутом следования самолетов, чтобы не создавать инцидентов.

