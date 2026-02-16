Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

14:08, 16 февраля 2026Бывший СССР

В Эстонии пригрозили перенести боевые действия на территорию России

Глава МИД Эстонии Цахкна: В случае нападения, мы перенесем боевые действия в РФ
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Maxym Marusenko / NurPhoto via Getty Images

В случае нападения Эстония при поддержке НАТО сможет перенести боевые действия на территорию России. Об этом заявил глава эстонского МИД Маргус Цахкна, передает «Европейская правда».

«У нас уже есть новые планы обороны, и это значит, что мы не просто ждем. Если Россия вторгнется на нашу территорию, то, начав сопротивление, мы перенесем войну на территорию России», — заявил дипломат.

Он выразил уверенность, что сейчас НАТО обладает наибольшим в своей истории военным потенциалом, и призвал Европу отказаться от переговоров с Москвой.

Ранее глава Службы внешней разведки Эстонии Каупо Росин признал нежелание России атаковать Прибалтику. По его словам, Россия старается минимизировать опасность возможного конфликта, следя за траекторией полета беспилотников и маршрутом следования самолетов, чтобы не создавать инцидентов.

