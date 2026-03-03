Европе спрогнозировали серьезные проблемы из-за войны в Иране

В ЕЦБ предупредили о риске скачка инфляции в еврозоне из-за войны в Иране

Совместная военная операция США и Израиля в Иране может нанести существенный вред экономике еврозоны. Об этом заявил главный экономист Европейского центробанка (ЕЦБ) Филип Лейн, его слова приводит сайт регулятора.

Главными угрозами для экономики региона аналитик назвал риски существенного скачка инфляции и резкого падения промышленного производства. Такой сценарий он назвал наихудшим развитием событий для еврозоны.

Война в Иране, напомнил Лейн, уже привела к стремительному удорожанию ключевых видов энергоносителей в Европе. В ходе торгов в понедельник, 2 марта, стоимость газа на нидерландском хабе TTF в моменте выросла на четверть. Такая динамика котировок усиливает инфляционное давление на экономику еврозоны, особенно, в краткосрочной перспективе, констатировал сотрудник ЕЦБ.

К резкому скачку биржевых цен на газ в Европе привела в том числе приостановка производства СПГ на заводе катарского энергогиганта — QatarEnergy. Руководству ближневосточной компании пришлось пойти на экстренные меры после ракетной атаки Ирана на предприятие в Рас-Лаффане. В результате газовые котировки на TTF достигли 515 долларов за тысячу кубометров.

В целом из-за перекрытия Ормузского пролива под угрозой может оказаться примерно пятая часть глобальных поставок сжиженного газа, предупреждал аналитик консалтингового агентства Wood Mackenzie Том Марзек-Мансер. Одним из главных пострадавших при таком раскладе рискует оказаться Евросоюз, который в последние несколько лет стал активно переключаться на импорт катарского СПГ.