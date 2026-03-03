Реклама

09:05, 3 марта 2026

Гоблин рассказал об удививших его эротических товарах в интернете

Блогер Пучков заявил, что долго изучал эротические товары на маркетплейсе
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, рассказал, что обнаружил в интернете эротические товары, которые его удивили. В эфире радио Sputnik, запись которого доступна в соцсети «ВКонтакте», он признался, что долго их изучал.

По словам Гоблина, он случайно обнаружил интимные аксессуары, когда изучал товары на маркетплейсе. «Там такое вывалилось, что я, утирая пот, полтора часа сидел, разглядывал. Вот это да, туши свет!» — поделился впечатлениями переводчик.

Он также добавил, что по внешнему виду некоторых эротических товаров нельзя было понять, для чего именно они предназначены. По словам Пучкова, узнать это можно было только из описания.

Ранее Гоблин рассказал об эротическом канале, который его удивил. Он назвал увиденное в шедших по нему программах мерзостью.

