Гоблин рассказал об удивившем его эротическом телеканале

Блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, рассказал об удивившем его эротическом канале, который он случайно обнаружил, когда подключил спутниковое телевидение. Подробности он раскрыл в эфире радио Sputnik, запись доступна в соцсети «ВКонтакте».

«Когда-то давно, в начале 2000-х, я поставил себе спутниковую тарелку. (...) И тут же каналы с постыдным содержанием. И один из них был с наиболее постыдным содержанием. Я такого никогда не видел. Сразу полез посмотреть. Такая мерзость, доложу я вам!» — поделился впечатлениями переводчик.

Он признался, что больше никогда не включал этот канал.

Ранее Пучков высказался о контенте для взрослых. По его мнению, порнография искажает представление о сексе у молодых людей, не имеющих реального интимного опыта. Гоблин добавил, что эротический контент легко доступен в сети, в том числе и для несовершеннолетних.