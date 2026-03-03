Хоккеисты клубов КХЛ устроили драку во время послематчевого рукопожатия

Игроки «Амура» и «Нефтехимика» подрались во время рукопожатия после матча КХЛ

Нападающий нижнекамского «Нефтехимика» Матвей Надворный и форвард хабаровского «Амура» Ярослав Лихачев устроили драку после матча команд в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Первый удар нанес Лихачев, Надворный тут же ответил ему. После этого за одноклубника вступился защитник хабаровчан Виктор Балдаев. К драке пытались подключиться другие участники встречи, но в итоге судьям удалось разнять хоккеистов.

Матч прошел во вторник, 3 марта. Игра завершилась победой «Амура» со счетом 3:1.

6 февраля игроки клубов «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Флорида Пантерс» устроили массовую драку в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Инцидент произошел после фола на форварде «Тампы» Никите Кучерове.