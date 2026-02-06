Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
09:13, 6 февраля 2026Спорт

Хоккеисты клубов НХЛ устроили массовую драку после фола на Кучерове

Хоккеисты «Тампы» и «Флориды» устроили массовую драку после фола на Кучерове
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Kim Klement Neitzel / Imagn Images / Reuters

Хоккеисты клубов «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Флорида Пантерс» устроили массовую драку в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Инцидент произошел в начале третьего периода. Американский форвард «Пантерс» Мэттью Ткачук толкнул в спину российского нападающего «Тампы» Никиту Кучерова, и за того вступились одноклубники.

По итогам массовой драки 11 игроков были наказаны разными штрафами. Общее штрафное время составило 137 минут.

Матч прошел в ночь на пятницу, 6 февраля, и завершился со счетом 6:1 в пользу «Тампы». Кучеров отметился голевой передачей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина ударила ракетами по региону в Центральной России

    Россия и США на переговорах по Украине внезапно обсудили не связанный с Украиной вопрос

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    Защитивших детсад от вооруженного нападения россиянок решили премировать

    Вероятность начала войны США и Ирана оценили

    После ракетной атаки ВСУ в российском регионе оказался поврежден газопровод

    Названо число россиян с незакрытым кредитом

    Минобороны России рассказало об успешном выведении космических аппаратов

    Хоккеисты клубов НХЛ устроили массовую драку после фола на Кучерове

    Блогершу накачали наркотиками и похитили с голливудской вечеринки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok