Хоккеисты клубов НХЛ устроили массовую драку после фола на Кучерове

Хоккеисты «Тампы» и «Флориды» устроили массовую драку после фола на Кучерове

Хоккеисты клубов «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Флорида Пантерс» устроили массовую драку в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Инцидент произошел в начале третьего периода. Американский форвард «Пантерс» Мэттью Ткачук толкнул в спину российского нападающего «Тампы» Никиту Кучерова, и за того вступились одноклубники.

По итогам массовой драки 11 игроков были наказаны разными штрафами. Общее штрафное время составило 137 минут.

Матч прошел в ночь на пятницу, 6 февраля, и завершился со счетом 6:1 в пользу «Тампы». Кучеров отметился голевой передачей.