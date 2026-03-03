Реклама

04:01, 3 марта 2026МирЭксклюзив

Названо неожиданное значение гибели Хаменеи

Востоковед Бочаров: Хаменеи может стать мучеником для Ирана
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетКонфликт Израиля и Ирана

Фото: Ajeng Dinar Ulfiana / Reuters

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, погибший в результате ударов в первые часы военной операции Израиля и США, может стать мучеником для религиозной части иранского общества. На это в интервью «Ленте.ру» указал востоковед, программный менеджер Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Бочаров.

«Из Али Хаменеи могут сделать мученика. Его гибель усиливает мобилизационный эффект», — указал он.

По словам эксперта, смерть верховного лидера должна подтвердить тезисы иранской официальной пропаганды. Согласно этому нарративу, Иран ненавидят, страна находится под угрозой, и поэтому исламская республика должна сопротивляться и уничтожить своих врагов.

Кроме того, шииты в других странах будут видеть в Али Хаменеи мученика. Тем не менее, он не воспринимался лидером всего шиитского мира, поэтому к глобальным изменениям его гибель не приведет, считает востоковед.

Ранее Иван Бочаров описал стратегию Ирана по ведению войны с США и Израилем. По его словам, иранские власти хотят превратить ее в затяжной конфликт.

