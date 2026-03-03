Востоковед оценил готовность Ирана биться до конца

Востоковед Бочаров: Иран готов биться до конца и пойти на жертвы ради ущерба США

Иран готов биться до конца и даже пойти на жертвы ради нанесения ущерба США. На это в интервью «Ленте.ру» указал востоковед, программный менеджер Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Бочаров.

«Иранские власти готовы к серьезным издержкам. Они понимают: ущерб стране будет нанесен значительный, возможны новые потери среди политиков, военных и ученых», — отметил он.

Однако, по словам эксперта, подобные издержки элиты страны допускают потому, что ущерб будет нанесен и Соединенным Штатам. В этих условиях, полагает иранское руководство, в будущем США с меньшей вероятностью начнут подобную операцию.

В то же время те инструменты, которыми Иран пользуется сейчас, кажутся неоднозначными. Удары по арабским странам, наоборот, могут заставить их еще больше поддерживать действия США, указал востоковед.

Иван Бочаров также оценил вероятность краха исламского режима в Иране. По мнению эксперта, он может произойти, но лишь в долгосрочной перспективе.