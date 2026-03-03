Реклама

Иран вынудил вмешаться в конфликт с США еще одну ядерную державу

Глава МИД Пакистана обратился к Ирану с просьбой не атаковать Саудовскую Аравию
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Пакистан обратился к Ирану с просьбой воздержаться от военных действий против Саудовской Аравии. Об этом заявил вице-премьер и глава МИД Пакистана Исхак Дар, передает Ary News.

«Вице-премьер заявил, что между Пакистаном и Саудовской Аравией существует соглашение в сфере обороны. Пакистан связался с Ираном и попросил его не атаковать Саудовскую Аравию», — сказано в сообщении.

По словам главы пакистанского МИД, Иран, в свою очередь, потребовал гарантии, что территория Саудовской Аравии не будет использована против него. Сообщается, что по просьбе Пакистана Эр-Рияд предоставил необходимые гарантии.

28 мая 1998 года Пакистан провел успешные испытания атомной бомбы, тем самым став восьмой по счету страной, официально обладающей ядерным оружием.

Ранее стало известно, что Израиль уверен в том, что Саудовская Аравия присоединится к ударам по Ирану. «У нас нет сомнений в том, что Саудовская Аравия вскоре нападет на Иран, после того как он подвергся нападению вчера», — передает портал слова неназванного высокопоставленного чиновника.

В сентябре 2025-го года Саудовская Аравия и Пакистан подписали соглашение о взаимной обороне, которое предусматривает совместный ответ на нападение на одну из этих стран.

