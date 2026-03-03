Саудовская Аравия собралась ударить по Ирану

Kan: Израильские власти уверены в том, что Саудовская Аравия ударит по Ирану

Израиль уверен в том, что Саудовская Аравия присоединится к ударам по Ирану. Об этом во вторник, 3 марта, сообщает Kan со ссылкой на источники.

«У нас нет сомнений в том, что Саудовская Аравия вскоре нападет на Иран, после того как он подвергся нападению вчера», — передает портал слова неназванного высокопоставленного чиновника.

По данным израильского 9 канала, Саудовская Аравия может дать военный ответ на скоординированную атаку Ирана на свои нефтяные объекты.

Ранее научный сотрудник Иерусалимского института стратегии и безопасности в Израиле Коби Михаэль в беседе с «Лентой.ру» заявил, что страны Персидского залива могут вступить в конфликт против Ирана и нанести ему удар из-за ракетных обстрелов их территории.