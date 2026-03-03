Реклама

Иран запустил ракеты по Израилю

ЦАХАЛ объявил, что Иран запустил ракеты по территории Израиля
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Mussa Qawasma / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила, что Иран запустил ракеты по территории страны. Об этом говорится в заявлении на странице в соцсети X.

«Системы обороны работают над перехватом угрозы. В последние минуты Командование тыла разослало предварительные предупреждения непосредственно на мобильные телефоны в соответствующих районах», — сообщили в израильской армии.

Населению Израиля настоятельно рекомендовали проявлять ответственность и действовать в соответствии с рекомендациями.

Ранее стало известно, что разведывательная служба Израиля «Моссад» и подразделения спецназа провели ночную наземную операцию в Иране. Также по данным иранских источников, израильские авиаудары были нанесены по штаб-квартирам оборонных предприятий в Исфахане.

