Из жизни
03:03, 3 марта 2026

«Иранский Брэд Питт» получил пулю в глаз через два часа после успешных соревнований

В Иране знаменитый бодибилдер Давуд Сохараби получил пулю в глаз и умер
Никита Савин
Никита Савин

Кадр: @BamzoOfficial / YouTube

В Иране не стало знаменитого бодибилдера Давуда Сохараби, который получил тяжелое ранение во время антиправительственных протестов в январе. Об этом сообщает Need To Know.

30-летний атлет был известным тренером по бодибилдингу и владел собственным залом в Тегеране. Он активно вел социальные сети и получил прозвище «Иранский Брэд Питт». 7 января Сохараби успешно выступил на соревнованиях, заняв второе место, а всего через два часа получил ранение во время разгона протестов. Пуля повредила ему глаз.

Мужчину срочно доставили в больницу и прооперировали. Спасти глаз хирургам не удалось. Вскоре после операции Сохараби впал в кому. 24 февраля его не стало. У него остались родители, брат и возлюбленная. Во время похорон 25 февраля с Сохараби пришли проститься ученики.

Известно, что до того как добиться успеха в спорте, Сохараби работал курьером. Ученики заявили, что он всегда был очень доброжелательным и спокойным.

В декабре 2025 года сообщалось, что в Китае восьмикратного чемпиона страны по бодибилдингу Ван Куня не стало в 30 лет. Незадолго до этого мужчина рассказывал, на какие жертвы пошел ради поддержания спортивной формы.

