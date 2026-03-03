«Иранский Брэд Питт» получил пулю в глаз через два часа после успешных соревнований

В Иране не стало знаменитого бодибилдера Давуда Сохараби, который получил тяжелое ранение во время антиправительственных протестов в январе. Об этом сообщает Need To Know.

30-летний атлет был известным тренером по бодибилдингу и владел собственным залом в Тегеране. Он активно вел социальные сети и получил прозвище «Иранский Брэд Питт». 7 января Сохараби успешно выступил на соревнованиях, заняв второе место, а всего через два часа получил ранение во время разгона протестов. Пуля повредила ему глаз.

Мужчину срочно доставили в больницу и прооперировали. Спасти глаз хирургам не удалось. Вскоре после операции Сохараби впал в кому. 24 февраля его не стало. У него остались родители, брат и возлюбленная. Во время похорон 25 февраля с Сохараби пришли проститься ученики.

Известно, что до того как добиться успеха в спорте, Сохараби работал курьером. Ученики заявили, что он всегда был очень доброжелательным и спокойным.

