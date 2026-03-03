Израиль сделал заявление об операции против Ирана

Кац: Операция против Ирана будет продолжаться столько, сколько потребуется

Военная операция Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) против Ирана будет продолжаться столько, сколько потребуется. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац.

«Операция "Рев льва" будет продолжена с той силой, которая необходима, и столько, сколько потребуется», — написал он.

Он также отметил, что совместная операция США и Израиля направлена ​​на то, чтобы сокрушить возможности Ирана, защитить израильский тыл и американские вооруженные силы в регионе, и вместе с тем предотвратить возвращение Ирана к производству ядерного оружия и массовому выпуску ракет.

Ранее стало известно, что разведывательная служба Израиля «Моссад» и подразделения спецназа провели ночную наземную операцию в Иране. Кроме того, Израиль нанес авиаудары по штаб-квартирам оборонных предприятий в Исфахане.