Известную блогершу с Украины задержали в Санкт-Петербурге

Украинскую блогершу Таисию Онацкую задержали в Санкт-Петербурге для проверки

Украинскую блогершу и стримершу Таисию Онацкую, известную как Ди Рубенс, в Санкт-Петербурге задержала полиция для проверки. Видео об этом она опубликовала в Telegram-канале.

В ролике видно, как полицейский просит блогершу выключить телефон и сесть в патрульный автомобиль после того, как узнает, что она родилась в Киеве. «Сейчас будем выяснять по вашей личности данные», — сказал ей полицейский.

Онацкая отказалась выполнять его требования и заявила, что сначала хотела бы позвонить юристу. Затем в ролике видно, что на нее надели наручники, после чего ее посадили в полицейскую машину.

В комментариях к ролику блогерша заявила, что во время задержания полицейский выбил у нее из рук телефон и затолкал ее в автомобиль. Кроме того, она опубликовала фото со следами от наручников на руках. Позднее Онацкая сообщила, что ее отпустили со словами «возникла ошибка, будьте свободны».

В 2021 году Онацкая попала в скандал после того, как в соцсетях заявила, что вместо Украины выбрала бы Россию для путешествий. Она объяснила свой решение тем, что уже бывала во многих городах на Украине. После выхода ролика блогершу раскритиковали радикально настроенные украинцы.