Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:23, 3 марта 2026Интернет и СМИ

Известную блогершу с Украины задержали в Санкт-Петербурге

Украинскую блогершу Таисию Онацкую задержали в Санкт-Петербурге для проверки
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Telegram-канал Таисия Игоревна

Украинскую блогершу и стримершу Таисию Онацкую, известную как Ди Рубенс, в Санкт-Петербурге задержала полиция для проверки. Видео об этом она опубликовала в Telegram-канале.

В ролике видно, как полицейский просит блогершу выключить телефон и сесть в патрульный автомобиль после того, как узнает, что она родилась в Киеве. «Сейчас будем выяснять по вашей личности данные», — сказал ей полицейский.

Онацкая отказалась выполнять его требования и заявила, что сначала хотела бы позвонить юристу. Затем в ролике видно, что на нее надели наручники, после чего ее посадили в полицейскую машину.

В комментариях к ролику блогерша заявила, что во время задержания полицейский выбил у нее из рук телефон и затолкал ее в автомобиль. Кроме того, она опубликовала фото со следами от наручников на руках. Позднее Онацкая сообщила, что ее отпустили со словами «возникла ошибка, будьте свободны».

В 2021 году Онацкая попала в скандал после того, как в соцсетях заявила, что вместо Украины выбрала бы Россию для путешествий. Она объяснила свой решение тем, что уже бывала во многих городах на Украине. После выхода ролика блогершу раскритиковали радикально настроенные украинцы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Ордена надо выдать — за оборону Дубая». В Россию возвращаются туристы из ОАЭ. Почему их резко раскритиковали соотечественники?

    Путин поговорил с европейским политиком

    Зеленский назвал условие возобновления поставок по «Дружбе»

    Названа причина ажиотажного спроса на один российский автомобиль

    Известную блогершу с Украины задержали в Санкт-Петербурге

    В МИД отреагировали на слова Зеленского о проведении президентских выборов

    Израиль заявил об атаке на офис президента Ирана

    В России начались продажи новой версии популярного кроссовера Geely

    В российском регионе жители остались без тепла из-за глыб льда

    Российский продюсер расплакалась из-за «прически Барбоскиной» после стрижки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok