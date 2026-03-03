Реклама

13:50, 3 марта 2026

Лавров назвал условие отказа России от прекращения конфликта на Украине

Лавров: Соглашение по Украине не должно сохранять вооруженного врага для России
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Соглашение об урегулировании конфликта на Украине не должно подразумевать сохранения республики в качестве вооруженного Европой врага России. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что подобный исход противоречил бы интересам Москвы и здравому смыслу.

«Соглашаться на прекращение боевых действий в условиях, когда это включает в себя сохранение вооруженного Европой твоего врага, и врага, которого Европа нацеливает на новую войну против России, — ну, наверное, это прямо противоречит нашим интересам и здравому смыслу», — сказал глава МИД России.

Ранее Лавров рассказал о контактах между Москвой и Вашингтоном. Он подчеркнул, что диалог идет на разных уровнях и в разных форматах по отдельным кризисам и отдельным направлениям отношений между странами.

