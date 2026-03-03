Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:05, 3 марта 2026Мир

Лавров прокомментировал диалог между Россией и США

Лавров: Диалог РФ и США продолжается в разных форматах и на разных уровнях
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Диалог между Россией и США продолжается в разных форматах и на разных уровня. Контакты Москвы и Вашингтона прокомментировал глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции, трансляция доступна на YouTube-канале ведомства.

«У нас идет с американскими коллегами диалог на разных уровнях в разных форматах по отдельным кризисам, по отдельным направлениям наших отношений», — сказал дипломат.

Глава российского внешнеполитического ведомства также заявил, что весь Ближний Восток ощутил на себе агрессию США и Израиля против Ирана. Лавров призвал все стороны стремиться к урегулированию конфликта и «немедленному прекращению боевых действий».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Ордена надо выдать — за оборону Дубая». В Россию возвращаются туристы из ОАЭ. Почему их резко раскритиковали соотечественники?

    Путин поговорил с европейским политиком

    Зеленский назвал условие возобновления поставок по «Дружбе»

    Названа причина ажиотажного спроса на один российский автомобиль

    Известную блогершу с Украины задержали в Санкт-Петербурге

    В МИД отреагировали на слова Зеленского о проведении президентских выборов

    Израиль заявил об атаке на офис президента Ирана

    В России начались продажи новой версии популярного кроссовера Geely

    В российском регионе жители остались без тепла из-за глыб льда

    Российский продюсер расплакалась из-за «прически Барбоскиной» после стрижки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok