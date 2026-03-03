Манекенщицы в нарядах из стульев появились на Неделе моды

Манекенщицы в нарядах из стульев появились на Неделе моды в Париже

Манекенщицы в необычных нарядах появились на Неделе моды в Париже. Пост опубликован на странице журнала Dazed в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Речь идет о показе шведского модного бренда Hodakova, специализирующегося на переработке старых вещей. Так, модели предстали перед зрителями в одежде из стульев. В том числе одна из них просунула ноги в отверстие для сиденья и прикрыла тело чехлом для указанной мебели.

В свою очередь, другая манекенщица надела спинку стула на шею, прикрыв бюст его сиденьем.

В феврале 2025 года сеть ресторанов мексиканской кухни QDOBA представила брюки в виде чипсов на Неделе моды в Нью-Йорке.