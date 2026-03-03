Москвичам ответили на вопрос о клещах в марте

Роспотребнадзор: Случаев присасывания клещей к людям в Москве не фиксируется

В Москве в настоящее время не фиксируются случаи присасывания клещей к людям. Об этом агентству «Москва» рассказали в пресс-службе управления Роспотребнадзора по столице.

Там объяснили, что клещи на территории Москвы еще не проснулись. Жителям столицы посоветовали делать прививки от клещевого энцефалита при выезде в регионы, где к ним могут присосаться клещи. При посещении парков после схода снега рекомендуется выбирать закрытую одежду, на голову предпочтительно надеть капюшон или головной убор. Одежда должна быть светлой, с длинными рукавами, манжетами и воротниками, плотно прилегающими к телу. На ноги лучше надеть сапоги. Также при возможности рекомендуется использовать репелленты.

В ряде регионов России уже начали фиксироваться случаи присасывания клещей к людям.

Москвичей уже призвали готовиться к большому количеству клещей и слизней предстоящим летом. Об этом предупредил старший научный сотрудник лаборатории почвенной зоологии и общей энтомологии Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова Антон Гончаров. Нашествия комаров при это не ожидается.