17:37, 3 марта 2026Экономика

Москвичей призвали не давать собакам драться с бобрами

Кинолог Орлова: Собак весной следует выгуливать на поводке из-за диких животных
Елизавета Городищева
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

С наступлением весны и пробуждением лесных обитателей владельцам собак необходимо выгуливать питомцев на поводках, чтобы избежать конфликтной ситуации с дикими животными. Об этом агентству «Москва» сообщила ветеринарный врач, аспирант департамента ветеринарной медицины Аграрно-технологического института (АТИ) РУДН, тренер и методист кинологического центра Яна Орлова.

Если собака может откликаться на стопроцентно работающий подзыв, который сработает даже в стрессовой ситуации, она может гулять и без поводка, объяснила специалист.

По ее словам, главную опасность для диких животных представляет не агрессия хищников, а охотничий инстинкт самих домашних собак. Жертвами могут стать ежи, белки, молодые бобры, а также лосята. При этом опасности подвергаются и сами собаки. Так, встреча со взрослым лосем, бобром или кабаном может закончиться для питомца тяжелыми травмами. «Взрослый бобр способен нанести собаке серьезные увечья. Не рекомендую вступать в схватку с ним», — заключила Орлова.

Ранее стало известно, что в столице из-за потепления после зимней спячки начали просыпаться ужи.

