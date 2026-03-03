Реклама

Экономика
12:03, 3 марта 2026Экономика

Москву посыпет мокрым снегом

Гидрометцентр: В столице 3 марта ожидается мокрый снег
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

В Москве во вторник, 3 марта, ожидается мокрый снег, сообщили синоптики Гидрометцентра России.

Температура воздуха в Москве составит от 0 до плюс 2 градусов. Ожидаются облачная погода, осадки в виде снега и мокрого снега, а также гололедица.

В Подмосковье температура воздуха будет варьироваться от минус 3 до плюс 2 градусов, в некоторых районах также возможны осадки.

В столичном регионе будет северо-западный ветер, скорость которого составит 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление зафиксируется на уровне 748 миллиметров ртутного столба. Ночью похолодает до минус 6-4 градусов Цельсия. Местами ожидается небольшой снег, на дорогах гололедица.

Ранее ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила, что снег в Москве может исчезнуть к началу апреля.

