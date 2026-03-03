Реклама

19:19, 3 марта 2026

Мужчина проехал два километра на капоте машины бывшей жены и попал под суд

Никита Савин
Фото: Nataliya Dmytrenko / Shutterstock / Fotodom

В Малайзии женщина из султаната Джохор поссорилась с бывшим мужем и провезла его два километра на капоте машины. Об этом сообщает Mothership.

Инцидент произошел в населенном пункте Сери Алам 28 февраля. Бывшие муж и жена поссорились в торговом центре. После этого малайка вышла на улицу, села в автомобиль и попыталась уехать. Мужчина запрыгнул на капот машины, однако женщина продолжила движение и проехала около двух километров. Вскоре на место происшествия прибыли друзья мужчины. По данным полиции, они ограбили женщину, угрожали ей и разбили окна в автомобиле.

Потом вся компания скрылась, а женщина вызвала полицию. Ее бывшего мужа арестовали ночью 1 марта. Он подтвердил, что поссорился с женщиной накануне. Малаец ранее не был судим. Экспертиза выявила, что он употреблял наркотики. Его арестовали на неделю. Если суд признает мужчину виновным по всем статьям, включая употребление запрещенных веществ, вымогательство и порчу чужого имущества, ему может грозить до 14 лет тюрьмы, крупный штраф и телесное наказание.

Ранее в Малайзии религиозная полиция арестовала бывших мужа и жену, которые устроили тайную романтическую встречу в отеле. Расставшихся супругов обвинили в халвате — религиозном преступлении, заключающемся в том, что не состоящие в браке мужчина и женщина остались наедине.

