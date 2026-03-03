На Украине предсказали катастрофу для Киева из-за изменения политики США

«Страна.ua»: Победа ястребов в США обернется катастрофой для Украины

Победа партии «ястребов» в США, на которую делают ставки власти Украины, может обернуться для Киева катастрофой из-за роста риска ядерного конфликта между Москвой и Вашингтоном. Трагические последствия изменения американской внешней политики предсказало издание «Страна.ua».

«Продолжение войны в условиях нарастания геополитической напряженности кратно увеличивает вероятность самых экстремальных сценариев, включая применение Россией ядерного оружия (...). Что станет катастрофой для украинцев», — говорится в публикации.

В издании отметили, что «ястребам» из США выгодно продолжение боевых действий на Украине, поскольку конфликт привязывает ЕС к Вашингтону и связывает руки России на других внешнеполитических направлениях.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский одобрил удары Соединенных Штатов и Израиля по Ирану. Однако он выразил опасения, что эскалация конфликта может иметь негативные последствия для Киева.