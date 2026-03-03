Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:07, 3 марта 2026Бывший СССР

На Украине предсказали катастрофу для Киева из-за изменения политики США

«Страна.ua»: Победа ястребов в США обернется катастрофой для Украины
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Победа партии «ястребов» в США, на которую делают ставки власти Украины, может обернуться для Киева катастрофой из-за роста риска ядерного конфликта между Москвой и Вашингтоном. Трагические последствия изменения американской внешней политики предсказало издание «Страна.ua».

«Продолжение войны в условиях нарастания геополитической напряженности кратно увеличивает вероятность самых экстремальных сценариев, включая применение Россией ядерного оружия (...). Что станет катастрофой для украинцев», — говорится в публикации.

В издании отметили, что «ястребам» из США выгодно продолжение боевых действий на Украине, поскольку конфликт привязывает ЕС к Вашингтону и связывает руки России на других внешнеполитических направлениях.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский одобрил удары Соединенных Штатов и Израиля по Ирану. Однако он выразил опасения, что эскалация конфликта может иметь негативные последствия для Киева.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Ордена надо выдать — за оборону Дубая». В Россию возвращаются туристы из ОАЭ. Почему их резко раскритиковали соотечественники?

    Единственный участковый на российском острове получил смертельное ранение на СВО

    Таяние снега в Москве замедлилось

    Лавров заявил о масштабной войне на Ближнем Востоке

    Друг Макрона оценил жизнь во Франции фразой «в Покровске безопаснее»

    Глава МИД Турции высказался о смене режима в Иране

    Стало известно еще одно осложняющее вывоз россиян из ОАЭ обстоятельство

    Россиянке разрезали лицо до кости после концерта группы «Тату»

    Россиянин напал на спасавшего бойцов СВО врача

    Стали известны подробности подготовки Израиля к убийству Хаменеи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok