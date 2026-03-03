Назван простой способ быстро снизить уровень холестерина

Nat Com: Два дня питания только овсянкой снижают уровень плохого холестерина

Всего 48 часов питания почти исключительно овсянкой могут заметно снизить уровень «плохого» холестерина. К такому выводу пришли исследователи из Германии. Результаты работы опубликованы в Nature Communications (Nat Com).

В исследовании приняли участие 32 человека с метаболическим синдромом. В течение двух дней часть добровольцев трижды в день съедала по 100 граммов овсяных хлопьев, сваренных на воде. Разрешались только небольшие добавки из фруктов и овощей — без сахара, соли и подсластителей. Контрольная группа получала также сниженный по калориям рацион, но без овсянки.

После 48 часов у участников «овсяной» группы общий холестерин снизился примерно на 8 процентов, а уровень липопротеинов низкой плотности (LDL) — на 10 процентов. Кроме того, наблюдалось умеренное снижение массы тела и артериального давления. Примечательно, что уровень LDL оставался ниже исходного даже через шесть недель после возвращения к обычному питанию.

Анализ образцов крови и микробиоты показал, что эффект может быть связан с работой кишечных бактерий. При расщеплении овса микрофлора образует фенольные соединения, включая феруловую кислоту и ее производные. В лабораторных тестах одно из таких веществ — дигидроферуловая кислота — снижало накопление холестерина в клетках.

Авторы подчеркивают, что исследование было небольшим и включало людей с метаболическим синдромом, поэтому результаты требуют подтверждения в более масштабных работах. Тем не менее ученые предполагают, что краткосрочные периоды питания овсянкой могут стать простым способом поддержания нормального уровня холестерина.

