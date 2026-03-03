Реклама

11:58, 3 марта 2026

Назван простой способ быстро снизить уровень холестерина

Nat Com: Два дня питания только овсянкой снижают уровень плохого холестерина
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: AtlasStudio / Shutterstock / Fotodom

Всего 48 часов питания почти исключительно овсянкой могут заметно снизить уровень «плохого» холестерина. К такому выводу пришли исследователи из Германии. Результаты работы опубликованы в Nature Communications (Nat Com).

В исследовании приняли участие 32 человека с метаболическим синдромом. В течение двух дней часть добровольцев трижды в день съедала по 100 граммов овсяных хлопьев, сваренных на воде. Разрешались только небольшие добавки из фруктов и овощей — без сахара, соли и подсластителей. Контрольная группа получала также сниженный по калориям рацион, но без овсянки.

После 48 часов у участников «овсяной» группы общий холестерин снизился примерно на 8 процентов, а уровень липопротеинов низкой плотности (LDL) — на 10 процентов. Кроме того, наблюдалось умеренное снижение массы тела и артериального давления. Примечательно, что уровень LDL оставался ниже исходного даже через шесть недель после возвращения к обычному питанию.

Анализ образцов крови и микробиоты показал, что эффект может быть связан с работой кишечных бактерий. При расщеплении овса микрофлора образует фенольные соединения, включая феруловую кислоту и ее производные. В лабораторных тестах одно из таких веществ — дигидроферуловая кислота — снижало накопление холестерина в клетках.

Авторы подчеркивают, что исследование было небольшим и включало людей с метаболическим синдромом, поэтому результаты требуют подтверждения в более масштабных работах. Тем не менее ученые предполагают, что краткосрочные периоды питания овсянкой могут стать простым способом поддержания нормального уровня холестерина.

Ранее ученые выяснили, что средиземноморская диета снижает риск развития болезни Альцгеймера.

