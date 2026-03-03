Реклама

19:14, 3 марта 2026

Назван возможный посредник в конфликте Ирана и США

Политолог Бубнов: Китай может стать посредником в конфликте Ирана и США
Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Китай может стать посредником в урегулировании вооруженного конфликта Ирана с Израилем и США. С такой оценкой в комментарии «Ленте.ру» выступил эксперт Центра международного взаимодействия и сотрудничества Иван Бубнов.

Обе стороны будут независимо добиваться собственных целей. В то же время на уровне риторики Китай выступает за переход к мирному урегулирования в рамках международного права, что позволяет Ирану надеяться на возможное посредничество Китая

Иван Бубновэксперт Центра международного взаимодействия и сотрудничества

Бубнов оценил позицию КНР относительно эскалации напряженности на Ближнем Востоке и подчеркнул, что Китай никогда не выступал союзником или стратегическим партнером Ирана за пределами торговых отношений. По мнению эксперта, это позволяет Пекину придерживаться собственных экономических интересов и требовать от Тегерана отказа от ударов по танкерам и объектам нефтегазовой отрасли.

Сдержанная риторика Китая продиктована вопросами собственной энергетической безопасности

Иван Бубновэксперт Центра международного взаимодействия и сотрудничества

Ранее Народно-освободительная армия Китая назвала пять уроков, извлеченных после анализа действий Израиля и США против Ирана. «Самая суровая реальность — логика превосходящей мощи», — подчеркнули китайские военные.

