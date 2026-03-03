В Китае извлекли пять уроков из нападения США и Израиля на Иран

НОАК извлекла пять уроков военной операции США и Израиля против Ирана

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) назвала пять уроков, проанализировав действия Израиля и США против Ирана. Пост опубликован в социальной сети X.

«Самая смертоносная угроза — враг внутри. Самый дорогостоящий просчет — слепая вера в мир. Самая суровая реальность — логика превосходящей мощи. Самый жестокий парадокс — иллюзия победы. Самая надежная опора — самодостаточность», — говорится в посте.

Ранее сообщалось, что США и Израиль нанесли удар по офису совета экспертов Ирана, занимающегося избранием верховного лидера страны. По данным агентства IRIB News, в результате атаки никто не пострадал — люди из здания были эвакуированы.