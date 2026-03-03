Реклама

Стали известны последствия удара по ключевому органу власти Ирана

IRIB: При атаке на офис, избирающий верховного лидера Ирана, никто не пострадал
В результате атаки США и Израиля на офис совета экспертов Ирана, занимающегося избранием верховного лидера страны, никто не пострадал. Об этом сообщает иранское агентство IRIB News в Telegram-канале.

«Несмотря на серьезность атак, здания были эвакуированы заранее, и, к счастью, это преступление не повлекло за собой жертв», — отмечается в публикации.

Ранее офис совета экспертов Ирана попал под ракетный удар Израиля и США в Куме.

Также сообщалось об атаках Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на несколько правительственных зданий в центре Тегерана. В частности, под удар попала резиденция президента Ирана Масуда Пезешкиана.

