Мир
17:15, 3 марта 2026

США и Израиль ударили по ключевому органу власти Ирана

США атаковали офис совета экспертов в Куме, избирающий верховного лидера Ирана
Виктория Кондратьева
Фото: Mohsen Ganji / AP

Офис совета экспертов Ирана, который занимается избранием верховного лидера Исламской республики, попал под ракетный удар Израиля и США в Куме. Об этом сообщает иранское агентство SNN в своем Telegram-канале.

«Американо-сионистские преступники несколько минут назад атаковали офис совета экспертов в Куме», — сообщается в публикации.

Совет экспертов является ключевым органом власти в Иране, который назначает высшего руководителя страны, а также следит за исполнением им своих обязанностей.

Ранее Израиль нанес удары по нескольким правительственным зданиям в Тегеране, в частности, была совершена атака на резиденцию президента Ирана Масуда Пезешкиана. Отмечается, что израильская армия атаковала комплекс зданий иранского руководства в ночь на вторник, 3 марта.

