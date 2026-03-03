Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:00, 3 марта 2026Наука и техника

Названы особенности атаковавшего Иран «Буйства»

«Известия»: Израильские ракеты Rampage — сложная цель для ПВО
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Wikipedia

Сверхзвуковые ракеты Rampage («Буйство»), которые Израиль применил в ходе атаки Ирана, — это сложная цель для средств противовоздушной обороны (ПВО). Особенности изделия назвали в публикации «Известий».

Отмечается, что первоочередной задачей Израиля было подавление иранской системы ПВО. Удары по радарам «расчистили путь» для крылатых ракет и авиации союзников. Для этого использовали Rampage, которые входят в арсенал ударных самолетов F-15 и многоцелевых однодвигательных истребителей F-16.

Малозаметная Rampage развивает скорость до двух чисел Маха. Максимальная дальность ракеты — 250 километров. «В условиях современного нападения, которое сопровождается постановкой помех и подавлением радаров, такими средствами радары ПВО Ирана могли быть уничтожены до подхода крылатых ракет», — говорится в материале.

Материалы по теме:
«Ракеты из металлолома» и американские «Шахеды». Какое оружие Иран, Израиль и США применяют в ходе конфликта
«Ракеты из металлолома» и американские «Шахеды».Какое оружие Иран, Израиль и США применяют в ходе конфликта
Сегодня
«А у нас есть» Россия первой в мире создала гиперзвуковые ракеты. На что они способны?
«А у нас есть»Россия первой в мире создала гиперзвуковые ракеты. На что они способны?
5 октября 2022

Rampage, которая также известна под обозначением MARS (Multi-purpose, Air-launched Rocket System), впервые представили в 2018 году. В основе ракеты лежит боеприпас реактивных систем залпового огня EXTRA калибра 306 миллиметров.

Ранее в марте стало известно, что США впервые применили новую баллистическую ракету Precision Strike Missile (PrSM) для ударов по Ирану.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Война расширится». Иран наносит удары по Ближнему Востоку и Европейскому союзу. Может ли конфликт стать масштабной войной?

    Трамп двумя словами отверг предложение о переговорах с Ираном

    Раскрыты сроки истощения запасов боеприпасов у США и Израиля

    В Израиле оценили готовность НАТО вмешаться в конфликт с Ираном

    Стало известно о тайном ответе стран Персидского залива на удары Ирана

    Россиянка в гневе забила малолетнюю дочь

    Зеленский высказался о помощи обстреливаемой Ираном стране

    TikTok-полицейского с полумиллионом подписчиков задержали в российском регионе

    Мировые цены на дизель взлетели до уровней 2022 года

    Катар выступил с резким заявлением в адрес Ирана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok