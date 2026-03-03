Реклама

Объем ввезенных в Россию легковых автомобилей резко вырос

Аналитик Целиков: Импорт легковых машин в Россию вырос на 35 процентов
Марина Аверкина

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Объем ввезенных в Россию легковых автомобилей резко вырос. Об этом пишет аналитик Сергей Целиков в своем Telegram-канале. В феврале в страну было импортировано 46,8 тысячи машин, что на 35 превышает результат годичной давности (35 тысяч единиц).

Количество ввезенных новых машин (возрастом до трех лет) достигло 20,9 тысячи, что на 29 процентов перекрывает показатель 2024 года. Сегмент автомобилей с пробегом вырос на 40 процентов, поднявшись до отметки в 25,9 тысячи.

В категории новых транспортных средств продолжает лидировать Китай, на долю которого пришлось 67,2 процента от всего объема. Второе место заняла Киргизия с показателем 20,5 процента. Что касается подержанной техники, то здесь по-прежнему доминирует Япония — 60,2 процента от всех ввозимых машин с пробегом. Далее идут Китай (21,2 процента) и Южная Корея (7,7 процента).

Ранее российские владельцы Zeekr 001 рассказали о неожиданных нюансах электрокара.

