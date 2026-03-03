Реклама

15:39, 3 марта 2026Силовые структуры

Очевидец рассказал на видео о взрыве террориста в российском городе

Охранник стал очевидцем взрыва террориста в Екатеринбурге, он видел его кровь
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Охранник из соседнего дома стал очевидцем взрыва террориста в Екатеринбурге, который планировал подрыв руководителя оборонного предприятия по заданию украинской спецслужбы. Видео с ним публикует E1.ru.

На кадрах мужчина говорит, что рвануло, сигнализация сработала. «Меня чуть не приняли за то, что я сфотографировал. Меня мордой в пол, на 15 суток обещали посадить. Я говорю: "Не, ребят". Ну, короче, обошлось».

По словам охранника, задержание преступника произошло еще 27 февраля у заброшенного здания. Его давно расселили. На входе остались следы крови.

Жители соседних домов говорят, что сам взрыв не слышали. К месту ЧП прибыли две служебные машины и катафалк.

Ранее сообщалось о предотвращении теракта против руководителя предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК). По заданию спецслужбы Украины 41-летний россиянин арендовал квартиру по поддельному паспорту и изъял из схрона две бомбы, предназначенные для подрыва машины директора оборонного предприятия.

