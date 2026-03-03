В России готовили теракт против руководителя предприятия ОПК

ФСБ предотвратила теракт против руководителя предприятия ОПК в Екатеринбурге

Сотрудники силовых структур предотвратили теракт против руководителя предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Екатеринбурге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

По данным ведомства, теракт готовили спецслужбы Украины. По их заданию 41-летний россиянин арендовал квартиру на поддельный паспорт и изъял из схрона два самодельных взрывных устройства (СВУ). При помощи СВУ он должен был подорвать машину директора одного из предприятий Свердловской области. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело о подготовке к теракту.

Ранее следователи предъявили обвинение в покушении на диверсию 16-летним подросткам, которые подожгли две сотовые станции в Ставропольском крае.

