10:08, 3 марта 2026Силовые структуры

В России готовили теракт против руководителя предприятия ОПК

ФСБ предотвратила теракт против руководителя предприятия ОПК в Екатеринбурге
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Сотрудники силовых структур предотвратили теракт против руководителя предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Екатеринбурге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

По данным ведомства, теракт готовили спецслужбы Украины. По их заданию 41-летний россиянин арендовал квартиру на поддельный паспорт и изъял из схрона два самодельных взрывных устройства (СВУ). При помощи СВУ он должен был подорвать машину директора одного из предприятий Свердловской области. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело о подготовке к теракту.

Ранее следователи предъявили обвинение в покушении на диверсию 16-летним подросткам, которые подожгли две сотовые станции в Ставропольском крае.

